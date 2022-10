Sassuolo-Inter, probabili formazioni 9ª giornata Serie A: ecco le ultime novità

Sassuolo-Inter è la prossima partita in programma ed è già tempo di probabili formazioni. Le due squadre oggi a partire dalle ore 15:00 si affronteranno presso il “Mapei Stadium – Città del Tricolore” di Reggio Emilia per la partita della 9ª giornata del Campionato Italiano di Serie A (vedi informazioni). L’obiettivo dell’Inter è porre fine alla striscia negativa e staccare proprio la squadra neroverde in classifica. Ecco le probabili formazioni di Sassuolo-Inter in Serie A

SASSUOLO (4-3-3): 47 Consigli; 22 Toljan, 28 Erlic, 13 G. Ferrari ©, 6 Rogerio; 16 Frattesi, 27 Maxime Lopez, 42 Thorstvedt; 45 Laurienté, 9 Pinamonti, 77 Kyriakopoulos.

A disposizione: 25 Pegolo, 64 Russo; 3 Marchizza, 5 Ayhan, 7 Matheus Henrique, 8 Harroui, 11 A. Alvarez, 14 Obiang, 15 Ceide, 18 Antiste, 35 D’Andrea, 44 Tressoldi.

Allenatore: Alessio Dionisi

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 10 D. Berardi, 17 Muldur, 19 Romagna, 23 H. Traoré, 92 Defrel.

Altri giocatori: Oddei.

Ultime notizie e ballottaggi: Più di un dubbio per Dionisi, che non ha ancora scelto la catena di sinistra. Matheus Henrique e Ceide insidiano Thorstvedt e Kyriakopoulos ma occhio anche ad Harroui e D’Andrea. Nessun dubbio in difesa. In attacco pronto l’ex Pinamonti.

Sassuolo-Inter, probabili formazioni: le ultime novità

INTER (3-5-2): 1 Handanovic ©; 37 Skriniar, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 14 Asllani, 20 Calhanoglu, 8 Gosens; 10 Lautaro Martinez, 9 Dzeko.

A disposizione: 24 Onana, 40 Botis; 5 Gagliardini, 6 de Vrij, 12 Bellanova, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 41 Curatolo, 45 Valentin Carboni, 50 A. Stankovic.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati:–

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 21 Cordaz; 11 J. Correa, 77 Brozovic, 90 Lukaku.

Altri giocatori: Brazao; 46 Zanotti, 47 Fontanarosa e Dalbert.

Ultime notizie e ballottaggi: Solito ballottaggio in porta: aumentano le chance di Onana di debuttare in Serie A ma Handanovic al momento è ancora leggermente favorito. A sinistra possibile turno di riposo per Dimarco con Gosens pronto dal 1′. In cabina di regia riecco Asllani.

Ulteriori aggiornamenti sulle probabili formazioni di Sassuolo-Inter in Serie A verranno dati nelle prossime ore. Segui Inter-News.it su tutti i canali – sito, app e social (vedi tutti i collegamenti) – per restare sempre aggiornato.