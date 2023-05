Hakimi alla Lukaku? Inter, opportunità da studiare

Achraf Hakimi, dopo una sola stagione all’Inter, ha preso la via di Parigi. Dove, però, non si è affatto ambientato (vedi articolo). Per i nerazzurri potrebbe esserci la possibilità di studiare un’operazione ‘Alla Lukaku’, anche se gli ostacoli sono molti.

RITORNO DA VALUTARE – Achraf Hakimi ha lasciato un vuoto nel cuore dei tifosi dell’Inter, che sono riusciti a godersi le sue prestazioni soltanto per una stagione. Che coincide anche con quella dello scudetto 2020-2021. L’esterno marocchino è stato infatti poi sacrificato sull’altare del calciomercato proprio nell’estate seguente, con un’offerta impossibile da rifiutare da parte del PSG. A Parigi, però, Hakimi non si è affatto trovato bene. E anche lui in questa stagione è finito al centro delle pesanti contestazioni dei tifosi parigini, che non hanno risparmiato neanche un mostro sacro come Lionel Messi. Ecco perché, proprio come Romelu Lukaku lo scorso anno, si potrebbe aprire lo spiraglio di un ritorno (seppur temporaneo).

OPERAZIONE SIMILE – Se il PSG vuole evitare di perdere il suo investimento (così come il Chelsea con Lukaku), un prestito oneroso per lasciar tornare Achraf Hakimi all’Inter potrebbe essere la soluzione. Per poter arrivare a questa possibilità, però, servirà a tutti gli effetti un’operazione uguale a quella che ha riportato il belga a Milano. Prestito, sì, ma con parte dell’ingaggio pagato proprio dai parigini. Hakimi infatti percepisce 10 milioni netti all’anno (fino al 2026), una cifra che di sicuro l’Inter non può accollarsi interamente. Il giocatore tornerebbe volentieri a Milano, ma resta da capire quali offerte possano arrivare al PSG. Un ritorno in nerazzurro, però, non è da escludere a priori.