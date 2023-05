Hakimi vuole lasciare il PSG! D’altronde è ormai di casa a… Milano

In Spagna ne sono sicuri: Hakimi vuole lasciare il PSG. Dopo appena due stagioni in Francia, l’ex laterale dell’Inter è già con le valigie in mano. Ultimamente si è più visto a Milano che a Parigi

NOSTALGIA − Achraf Hakimi è ai ferri corti col PSG. A rivelarlo il Mundo Deportivo. Il terzino marocchino, arrivato dall’Inter nell’estate del 2021, non si sente più a suo agio a Parigi. Ha saltato inoltre le ultime due partite, vista anche l’espulsione che si è beccato contro l’Ajaccio lo scorso 13 maggio. In estate, dunque, potrebbe nuovamente cambiare aria soprattutto se il clima al PSG restasse quello attuale: ovvero tensione, entusiasmo ai minimi storici e parecchia contestazione da parte dei tifosi. Due però sono gli ostacoli legati alla possibile partenza di Hakimi da Parigi: il suo contratto in scadenza nel 2026 e soprattutto l’ingaggio pari a 10 milioni netti. Ultimamente, Hakimi ha avuto parecchia nostalgia di Milano e di Inter. Il marocchino infatti ha seguito prima dal vivo il ritorno di Champions League fra Inter e Milan in semifinale con rete decisiva di Lautaro Martinez a chiudere i giochi. E poi ieri ha omaggiato con la sua presenza l’amico Toro, che si è sposato sul Lago di Como con Agustina Gandolfo. Insomma, sta più in Italia che a Parigi.