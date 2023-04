Gosens torna sugli scudi con la Salernitana. Dimarco avvisato

Robin Gosens è finalmente tornato sugli scudi con la maglia dell’Inter, con cui non ha mai inciso veramente. L’ex Atalanta ha segnato con la Salernitana, ora Federico Dimarco è avvisato.

CONCORRENZA – Robin Gosens sta finalmente ritrovando il suo livello pre-Inter. All’Atalanta si è reso protagonista di due stagioni consecutive in doppia cifra di gol, in nerazzurro di Milano invece non ha mai inciso. I problemi fisici continui, l’intesa assente con Simone Inzaghi e la concorrenza lo hanno messo nell’ombra. Il gol contro la Salernitana e la sua prestazione sono state le uniche note positive del pomeriggio di venerdì. Freddezza davanti al portiere sì, ma soprattutto l’inserimento centrale che ha beffato l’avversario e ricordato il vecchio Robin. La terza rete stagionale può valere la sua definitiva titolarità: Federico Dimarco è avvisato, il suo calo è evidente ed il tecnico sta prendendo scelte diverse nelle ultime settimane. L’arciere ha tutte le carte in mano per determinare ed essere l’uomo in più di questi due mesi.