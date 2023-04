Lautaro Martinez, manca ancora continuità. Un mese senza gol

Lautaro Martinez ha confermato il calo di rendimento nella sfida contro la Salernitana, ma preoccupa e non poco il suo momento. Nessun cambiamento, gli anni passano e la continuità non arriva mai.

GLI ANNI PASSANO – Lautaro Martinez ha 25 anni, dovrebbe essere perciò nel pieno della sua carriera e maturità. Il giocatore dell’Inter però non riesce ancora a fare lo step successivo per raggiungere un livello più alto. Manca un aspetto che in un attaccante è fondamentale: la continuità. Nel corso delle stagioni l’argentino ha sempre vissuto periodi di vuoto totale, in questa ci si aspettava un rendimento differente. Al quinto anno in Italia Lautaro Martinez non sta dimostrando di poter ancora migliorare. I margini che si vedevano nel Toro forse erano troppo larghi, c’è perciò bisogno di ridimensionarsi. L’ingresso con la Salernitana merita solamente una bocciatura: l’errore a tu per tu con il portiere non ha giustificazioni per un attaccante come lui.

Lautaro Martinez, stagione opaca?

NUMERI – Lautaro Martinez è il secondo miglior marcatore della Serie A con 14 gol, dietro solo a Victor Osimhen. L’argentino ha anche segnato una rete in Supercoppa Italiana contro il Milan e un’altra in Coppa Italia con il Parma al minuto 90. I problemi sono altri, il primo è la sua completa assenza in determinati periodi della stagione. Dal 3 settembre al 12 ottobre l’argentino ha colpito zero volte, ma non è stato l’unico momento vuoto. Dal 5 marzo Lautaro Martinez non riesce a segnare: la sua ultima volta è stata a San Siro contro il Lecce. È incomprensibile il suo cammino in ogni anno: passa dall’essere il trascinatore dei compagni all’essere uno dei maggiori responsabili dei momenti no nerazzurri. L’altra mancanza è la Champions League. Nella competizione è arrivato un solo gol con il Barcellona, l’anno scorso idem con il Liverpool.