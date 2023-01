Gosens, una notte speciale per conquistare l’Inter! Si riparte dall’Atalanta

Robin Gosens avrà l’occasione di giocare da titolare questa sera nella sfida tra Inter e Atalanta. Simone Inzaghi vuole dare fiducia al tedesco in Coppa Italia, per lui chance irripetibile proprio contro la sua ex squadra.

PASSATO – Robin Gosens sarà titolare questa sera contro l’Atalanta. Il tedesco affronterà il suo passato e avrà la grande possibilità che tanto cercava dal primo minuto. L’esterno ha vissuto a Bergamo i suoi anni migliori di calcio, risultando uno dei giocatori più prolifici nel suo ruolo in Europa. Tra la stagione 2019/2020 e quella successiva Gosens ha fatto registrare 20 gol in campionato, oltre ai 14 assist forniti ai compagni. Con Gian Piero Gasperini l’esterno ha rotto completamente gli equilibri della Serie A. L’Inter ha pareggiato una partita con l’Atalanta proprio a causa di un gol del suo attuale giocatore, nel 2020 a San Siro.

Gosens, la dura concorrenza

PRESENTE – Gosens non ha però fatto il bis con l’Inter. Il giocatore non ha rispettato le aspettative in questo anno nerazzurro, gli infortuni e la concorrenza lo hanno messo in disparte. Prima Ivan Perisic, poi Federico Dimarco hanno impressionato e trascinato l’Inter ai risultati ottenuti, mai il tedesco ha dato prestazioni di questo livello. Gosens ha segnato due volte in questa stagione, il momento più importante rimane ovviamente la rete del momentaneo 3-2 segnata al Barcellona al Camp Nou. L’esterno nelle ultime settimane non ha deluso, anzi. Il giocatore è sempre entrato bene dalla panchina, garantendo attenzione in fase difensiva e grinta da vendere. Il problema è che Gosens non è stato acquistato soltanto per questo, c’è bisogno di altro anche in attacco. Nell’ultima partita da titolare, contro il Parma in Coppa Italia, ha fornito una prestazione sufficiente, ma non adatta a far cambiare idea a Simone Inzaghi. Oggi Dimarco sembra di un’altra categoria, ma la speranza è che contro l’Atalanta Gosens ritorni il giocatore che in passato ha dominato la Serie A.