Bennacer salta l’Inter! Pioli verso cambio modulo per il Derby – CdS

Bennacer si è fermato per un problema muscolare. Il centrocampista, secondo il Corriere dello Sport, salterà il derby contro l’Inter di domenica. Pioli pensa ad un cambio del modulo

TEGOLA – Ismael Bennacer, si è fermato per un problema al bicipite femorale sinistro. Un infortunio, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, occorso dopo il match contro la Lazio ma tenuto “segreto” alla vigilia della sfida col Sassuolo per via della squalifica del centrocampista. Gli esami delle prossime ore dovrebbero confermare l’assenza del centrocampista nel derby contro l’Inter in programma domenica. Per la stracittadina Stefano Pioli, vista anche l’assenza di una pedina importante, potrebbe optare per un cambio di modulo: un centrocampo a tre con Tonali, Krunic ed uno fra Pobega e Vranckx.

Fonte: Corriere dello Sport – Antonio Vitiello