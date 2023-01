Inter-Atalanta, riposo per Dimarco! Inzaghi cambia a centrocampo – CdS

Inter-Atalanta andrà in scena questa sera alle 21. Per la sfida, secondo il Corriere dello Sport, Inzaghi dovrebbe concedere un turno di riposo a Dimarco. Cambi anche a centrocampo

CHANCE – Inter-Atalanta andrà in scena questa sera alle 21. In vista del match, Inzaghi dovrebbe concedere un turno di riposo a Dimarco con Gosens che partirà dal 1′. Secondo il Corriere dello Sport, il tecnico nerazzurro dovrebbe cambiare anche a centrocampo: occasione per Asllani dal 1′ che dovrebbe piazzarsi davanti alla difesa, con Calhanoglu e Barella a completare il reparto. Confermato Dumfries sulla corsia di destra.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno