Skriniar-PSG, no colpi di scena (al momento): verso permanenza all’Inter

Skriniar al PSG a giugno e non adesso. A meno di clamorosi colpi di scena, il difensore slovacco rimarrà all’Inter fino alla fine della stagione. Nessun rilancio parigino

LE ULTIME − Nessun rilancio dal PSG per l’Inter su Milan Skriniar. Per lasciarlo partire adesso, il club nerazzurro vorrebbe almeno 20 milioni di euro. Dopo la prima offerta da 10, rifiutata dai meneghini, il PSG non ha fatto passi avanti. Come riferisce il portale Gianluca Di Marzio.com, si va dunque verso una permanenza del giocatore almeno fino a giugno. Skriniar ha già firmato un pre-contratto con la società francese per trasferirsi a Parigi il prossimo 1° luglio.