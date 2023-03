Gosens e Dumfries, Inter-Lecce altra occasione: tempo di risposte

Inter-Lecce di domenica vedrà con ogni probabilità la presenza in campo dal primo minuto di Robin Gosens e Denzel Dumfries, come accaduto anche per la sfida contro il Bologna. Un’altra occasione per dare risposte sul campo

COPPIA TITOLARE – Senza molti dubbi, Robin Gosens e Denzel Dumfries saranno chiamati a scendere in campo dal primo minuto nella gara di domenica tra Inter e Lecce. Nell’allenamento di oggi infatti Federico Dimarco e Milan Skriniar si sono nuovamente allenati a parte e con ogni probabilità non saranno pronti in vista di domenica. Per questo il tedesco sarà titolare sulla sinistra, con l’olandese sulla destra visto lo spostamento di Matteo Darmian come terzo di difesa. Proprio come visto contro il Bologna, dove Gosens è stato anche uno dei pochi (se non l’unico) a salvarsi nella prestazione horror dei nerazzurri.

TEMPO DI RISPOSTE – Se Gosens sulla sinistra non ha fatto rimpiangere Dimarco, servendo anche un bellissimo e perfetto pallone che Hakan Calhanoglu ha sprecato a porta vuota, sulla destra Dumfries ha mostrato ancora il suo calo di rendimento che ne sta pregiudicando le prestazioni in stagione. Da lui ci si aspetta di più e quanto visto con il Bologna non è sicuramente stato accettabile. Tanto che Danilo D’Ambrosio ha preso il suo posto a gara in corso. Gosens per la conferma, Dumfries per rilanciarsi. In Inter-Lecce è tempo di risposte.