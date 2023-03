Inter Women in campo: nel mirino la sfida contro la Juventus

Sabato 4 marzo alle 14.30 è in programma la sfida valevole per la semifinale di Coppa Italia Femminile tra Inter Women e Juventus. Le giocatrici di Rita Guarino sono scese in campo oggi per preparare la partita.

BIG MATCH – Proprio come la squadra maschile, anche l’Inter Women è chiamata al difficile impegno contro la Juventus in semifinale di Coppa Italia. Dopo aver eliminato nell’ordine Parma, Cesena e Sampdoria, le ragazze di Rita Guarino sono pronte al grande passo contro le bianconere. Allenamento odierno per preparare la gara in programma sabato alle ore 14.30 al Konami Youth Development Centre. Gara che potrete seguire anche con la cronaca di Inter-News.it.