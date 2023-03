VIDEO – Vieri nella Hall of Fame, il messaggio ai tifosi dell’Inter

Da oggi Christian Vieri è ufficialmente un nuovo membro della Hall of Fame dell’Inter. Votato dai tifosi nerazzurri, l’ex attaccante ha rilasciato un breve video con il suo messaggio di ringraziamento

HALL OF FAME – Dopo l’ingresso nella Hall of Fame nerazzurra grazie ai voti dei tifosi, l’ex attaccante Christian Vieri ha voluto mandare il suo messaggio di ringraziamento. Con queste parole: «Volevo ringraziare tutti i tifosi dell’Inter, perché da oggi sono nella Hall of Fame. Grazie a tutti!».

Questo il video pubblicato dall’ex giocatore nerazzurro.