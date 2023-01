Gagliardini, l’attacco frontale cambia i piani dell’Inter? Altro caso da chiarire

Gagliardini al termine di Inter-Verona, sfida che lo ha visto in campo dal 1′, ha lamentato il poco minutaggio finora concessogli da Inzaghi che lo ha rispolverato dopo l’infortunio di Barella. Il centrocampista ex Atalanta, in scadenza di contratto, si è tirato fuori (vedi articolo). Il club nerazzurro non vorrebbe perderlo a zero. Braccio di ferro all’orizzonte?

ESPOSIZIONE – Roberto Gagliardini al termine di Inter-Verona ha chiaramente affermato di non essere più disposto a giocare così poco e con un contratto in scadenza a giugno 2023 va da sé che indirettamente ha chiesto di andare via. Il club nerazzurro, oltre all’agognato rinnovo di Milan Skriniar, sta lavorando per sistemare le tante situazioni contrattuali complicate che vedono molti nerazzurri in scadenza. Gagliardini è appunto tra questi con l’Inter che non ha intenzione di perderlo a zero, ma le parole del diretto interessato non lasciano presagire nulla di buono. Possibile braccio di ferro all’orizzonte? Per ora è presto anche solo ipotizzarlo, ma l’esposizione mediatica dell’ex Atalanta potrebbe cambiare molte cose.