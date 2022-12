Fontanarosa, nuovi minuti nelle prossime amichevoli con l’Inter?

Alessandro Fontanarosa è stato al centro dei dibattiti di quest’estate in ambiente Inter. L’infortunio di Milan Skriniar lo ha costretto a giocare molte delle amichevoli disputate: lo scenario si potrebbe ripetere anche nei prossimi test.

MINUTI – Alessandro Fontanarosa sarà ancora utilizzato da Simone Inzaghi in prima squadra. Nelle ultime due amichevoli dell’Inter contro Gzira United e Red Bull Salisburgo il difensore della Primavera nerazzurra ha giocato rispettivamente 25 e 9 minuti. Un totale che può dare enorme fiducia al calciatore, grande protagonista già con la squadra di Christian Chivu. Tra Uefa Youth League e Primavera 1 Fontanarosa ha giocato 17 partite, segnando anche 2 reti. Il giovane talento classe 2003 ha già esordito con i più grandi la scorsa estate. L’infortunio di Milan Skriniar e il buco lasciato dall’addio di Andrea Ranocchia avevano obbligato Simone Inzaghi a utilizzare il difensore più giovane alle prime armi. Contro Real Betis e Reggina saranno probabili nuovi minuti, in quanto c’è da registrare la forma fisica non adeguata di Danilo D’Ambrosio e l’assenza di Stefan de Vrij.