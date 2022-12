FOTO – Di Pentima si allena con la prima squadra Inter: «Training mood!»

Stefano Di Pentima così come alcuni suoi compagni della Primavera, continua ad allenarsi ad Appiano Gentile insieme alla prima squadra dell’Inter. Di seguito il post pubblicato nelle storie Instagram.

IN PRIMA SQUADRA – Stefano Di Pentima dopo la grande esperienza in ritiro a Malta, continua ad allenarsi con la prima squadra dell’Inter ad Appiano Gentile sotto lo sguardo vigile di mister Simone Inzaghi. Il ragazzo attraverso i social ha pubblicato una foto che lo ritrae in campo con Romelu Lukaku e altri giocatori della squadra. Di seguito l’immagine pubblicata su Instagram.

Fonte: Pagina Instagram [Stefano Di Pentima]