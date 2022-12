Agresti: «Lautaro Martinez, 90 minuti per cambiare il Mondiale. Deludente»

Questa domenica si giocherà la partita più importante dell’ultimo mese di calcio: la finale dei Mondiali del Qatar tra Francia e Argentina. Stefano Agresti, giornalista sportivo, ha parlato su Radio Sportiva così di Lautaro Martinez e delle prestazioni fornite.

CHANCE – Tra pochi giorni Argentina e Francia si scontreranno per decretare la squadra vincitrice dei Mondiali del Qatar. Lautaro Martinez ha deluso fino ad ora e perso il posto da titolare, il giornalista sportivo Stefano Agresti ne ha parlato così su Radio Sportiva: «Il Mondiale di Lautaro Martinez è stato deludente. C’è stato un solo momento di gloria, il rigore calciato contro l’Olanda che ha qualificato l’Argentina per le semifinali. Julian Alvarez gli ha preso il posto e ha dimostrato di meritarlo. Ci aspettavamo sicuramente di più dal numero 22 argentino che ha cominciato la competizione da titolare e l’ha continuata da riserva. Basta un gol nei prossimi 90/120 minuti per cambiare le sorti del Mondiale del calciatore dell’Inter».