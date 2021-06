Emerson Royal l’uomo giusto per il post Hakimi? I numeri dicono altro

L’Inter avrebbe scelto Emerson Royal, esterno brasiliano di proprietà del Barcellona, come possibile sostituto di Achraf Hakimi. È l’uomo giusto? I numeri, in tal senso, sembrano dire altro

SOSTITUTO – L’Inter, in attesa di capire quale sarà il destino di Achraf Hakimi ha cominciato a guardarsi attorno per individuare l’eventuale sostituto. Il candidato più forte, al momento, è Emerson Royal, esterno brasiliano, classe 1999, di proprietà del Barcellona. Nell’ultima stagione, l’esterno brasiliano, ha giocato in prestito al Real Betis e si è distinto come dei migliori laterali del campionato spagnolo. In prospettiva, per l’Inter, potrebbe essere un colpo interessante. Ma, i numeri, dicono decisamente altro.

NUMERI – I numeri di Emerson Royal, nell’ultima stagione col Real Betis, sono di tutto rispetto: in 34 presenze, l’esterno brasiliano, ha siglato un gol e fornito 4 assist. Un passo indietro rispetto alla stagione precedente, dove i gol erano stati 3 e gli assist 6. Numeri buoni per un esterno a tutta fascia ma che, se rapportati a quelli di Hakimi, lasciano intendere che la caratura dei due giocatori è decisamente diversa. Il brasiliano, quindi, è l’uomo giusto per l’eventuale post-Hakimi?

ERRORE – L’errore da non fare è pensare che Emerson Royal possa avere un impatto simile a quello avuto da Hakimi nell’Inter: la caratura dei giocatori è diversa, l’esterno marocchino ex Real Madrid e Borussia Dortmund, aveva già ampiamente dimostrato il suo valore sia in Bundesliga che in Champions League. Emerson Royal è più un colpo in prospettiva: le qualità fisiche sono importanti e, tecnicamente, il giocatore ha ancora ampi margini di crescita. Ma, ed è doveroso dirlo, sostituire Hakimi con Emerson Royal rappresenterebbe un passo indietro dal punto di vista tecnico.