Inter, il punto sugli esterni: da Emerson Royal a Kostic. Volontà chiara – TS

Nell’edizione oggi in edicola di “Tuttosport” si fa il punto sulla situazione esterni in casa Inter. Da Emerson Royal a Kostic, fino ad arrivare alle possibili cessioni di Hakimi e Perisic

IL PUNTO – La situazione esterni in casa Inter è in continua evoluzione. Secondo quanto riferito da “Tuttosport”, infatti, Hakimi, è il prescelto dalla dirigenza nerazzurra per fare cassa. Chelsea e PSG sono il club che hanno mostrato maggiore interesse. I due club, però, non si sono ancora avvicinati alle richieste dell’Inter, che non si schioda dalla valutazione complessiva di 80 milioni. In bilico anche il destino di Perisic: il croato ha il contratto in scadenza nel 2022 con un ingaggio da circa 4,5 milioni. Sistemato il capitolo uscite, l’Inter si concentrerà sul mercato in entrata.

SOSTITUTO – Il nome forte in casa Inter per sostituire Hakimi è quello di Emerson Royal, esterno destro di proprietà del Barcellona che ha disputato l’ultima stagione con la maglia del Betis Siviglia. Ieri è andato in scena un primo incontro tra gli agenti del giocatore e la dirigenza nerazzurra. Difficile, però, vedere un accelerata nella trattativa: l’Inter, riferisce il “Tuttosport”, deve prima cedere. Il Barcellona, dal canto suo, valuta l’esterno circa 25 milioni e, se dovesse tornare alla carica per Lautaro Martinez, potrebbe decidere di inserirlo nella trattativa come contropartita tecnica.

PISTA FREDDA – In stand-by la pista che porta, invece, ad Emerson Palmieri: il Chelsea vorrebbe inserirlo come contropartita nell’affare Hakimi, ma l’Inter vorrebbe slegare le due operazioni. Alternativa all’italo-brasiliano si chiama Filip Kostic, dell’Eintracht Francoforte. Dalla Germania parlano di accordo, ma dall’Inter arrivano secche smentite.

Fonte: Federico Masini, Simone Togna – Tuttosport