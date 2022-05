Ehi amigo, c’è di nuovo la Juventus: Sanchez pronto per la Coppa Italia

Impossibile pensare a Juventus-Inter senza un riferimento ad Alexis Sanchez. Il cileno è pronto per affrontare di nuovo i bianconeri.

RICORDI FRESCHI – Il nome di Alexis Sanchez sarà per sempre legato alla Juventus nella memoria dei tifosi dell’Inter. Quel gol in Supercoppa all’ultimo minuto resta impresso nella galleria dei ricordi. Ed è impossibile non considerarlo ora che i nerazzurri affrontano di nuovo i bianconeri in una finale secca con un trofeo in palio. Facile immaginare che il cileno stia scalpitando per giocare. E Inzaghi sa di avere una risorsa a disposizione.

EHI AMIGO – Inutile girarci attorno. El campeon è pronto. Sanchez tutto sommato è in un buon momento di forma. Anzi proprio da quel gol all’ultimo minuto si può dire che è migliorato. Può giocare sia dal primo minuto che da subentrato. E proprio da sostituto ha deciso la Supercoppa. Inzaghi può contare su un giocatore che può sparigliare le carte, in ogni momento. Un giocatore con qualità, personalità ed esperienza. Soprattutto in finali simili. Se vi concentrate un secondo sono sicuro che anche voi potreste sentire la sua voce che dice “ehi amigo, mandami in campo”. Potrebbe diventare uno spauracchio per un avversario storico come la Juventus.