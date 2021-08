Dzeko a caccia del primo gol al Bentegodi (col Verona). Intanto -14

Dopo l’ottimo debutto contro il Genoa con tanto di gol e assist, Edin Dzeko (che ha parlato poco fa) scalda già i motori per la sfida di venerdì tra Verona e Inter allo stadio Bentegodi. Dove, agli scaligeri, non ha ancora segnato.

A SECCO – In occasione della sfida tra Verona e Inter in programma venerdì sera allo stadio Bentegodi, Edin Dzeko avrà l’occasione di infrangere un suo personale tabù. Nelle sei sfide che il bosniaco ha disputato (in maglia Roma) contro gli scaligeri, infatti, ha trovato il gol soltanto tra le mura di casa. Mai in trasferta. Nel complesso sono sei le sue presenze contro la squadra oggi allenata da Eusebio Di Francesco (suo ex tecnico in giallorosso). Con tre gol segnati, di cui una doppietta nella stagione 2017/2018, allo stadio Olimpico. Quale miglior occasione, dunque, per una “prima volta” proprio durante la sfida di venerdì sera?

MENO QUATTORDICI – Per Edin Dzeko in Verona-Inter ci sarà anche l’occasione di aggiornare la conta dei suoi gol in Serie A, verso quota cento. Dopo la rete segnata contro il Genoa a San Siro, il bosniaco ha raggiunto le ottantasei reti segnate dal suo arrivo in Italia. Meno quattrodici, dunque, a un obiettivo che ora può raggiungere con la maglia dell’Inter.