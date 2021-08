Correa, testa a testa con Belotti. Poi accelerata grazie a un motivo – Sky

Joaquin Correa è già a Milano, pronto per iniziare la sua avventura con l’Inter (vedi video). Luca Marchetti, giornalista di “Sky Sport” ha svelato i retroscena dell’accelerata e del testa a testa – fino a poche ore fa – con Andrea Belotti.

APERTURA E ACCELERATA – Secondo Luca Marchetti di “Sky Sport”, dopo un testa a testa con Andrea Belotti, è arrivata nelle ultime ore l’accelerata decisiva per Joaquin Correa. Grazie anche a un cambio di atteggiamento della Lazio nei confronti dell’Inter. Queste le parole del giornalista: «Fino a 48 ore fa c’era in piedi anche la pista Belotti, poi è arrivata un’accelerata per Correa anche grazie a un atteggiamento della Lazio meno rigido di quello precedente. Si partiva da una valutazione di 40 milioni, ma i biancocelesti sono mano a mano scesi perché hanno capito che l’Inter più di questi 30 milioni non avrebbe speso e hanno per questo fatto un piccolo grande sconto».