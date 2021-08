Correa è atterrato a Milano. Dopo una lunga trattativa con la Lazio l’attaccante argentino classe 1994 è pronto a diventare un giocatore dell’Inter. Ecco le ultime e le immagini del suo arrivo dal nostro inviato a Linate Roberto Balestracci

ATTERRATO – Joaquin Correa è a Milano. L’argentino, nuovo rinforzo per l’Inter di Simone Inzaghi, è appena atterrato all’aeroporto di Milano Linate. Il Tucu ora sosterrà subito le visite mediche all’Humanitas e poi al CONI per l’idoneità sportiva. L’obiettivo del club nerazzurro è quello di averlo a disposizione già per la seconda giornata di campionato contro l’Hellas Verona. Il match è in programma venerdì sera alle 20.45 al “Bentegodi”. Ecco le immagini dell’inviato di Inter-News.it Roberto Balestracci.