Dybala regalo consolatorio di Marotta: nuovo 10 argentino in arrivo all’Inter

Dybala è il regalo che Marotta vuole impacchettare e poi far scartare all’Inter per voltare pagina immediatamente dopo lo Scudetto scucito dal petto. Il numero 10 argentino ha già detto addio alla Juventus, che potrebbe ritrovarselo di fronte da avversario

REGALO A COSTO ZERO – Il futuro di Paulo Dybala non è più una questione di calciomercato. Piuttosto, può essere una questione di principio. L’attaccante argentino, scaricato pubblicamente dalla Juventus, vuole rimettersi in gioco. Restando in Italia. E Beppe Marotta, comprensibilmente amareggiato per il finale di stagione dell’Inter, sa come accontentarlo. Portandolo a Milano. Il matrimonio Dybala-Inter va solo celebrato. Manca solo l’atto formale, che non è un dettaglio trascurabile. Tutt’altro. Dybala può essere il regalo consolatorio per l’Inter anziché il regalo tricolore, se solo Suning verrà incontro al Marotta-pensiero. Questione di giorni ma tutto lascia intendere che si andrà verso la fumata bianca. All’Inter è in arrivo un nuovo fantasista argentino, un altro numero 10, ma senza problemi “numerici” in rosa. Non dovrà essere Lautaro Martinez a fare spazio al connazionale Dybala, che ha fretta di definire il suo futuro. A dire addio, facendo spazio in rosa e nel monte ingaggi, saranno altri futuri ex nerazzurri (vedi focus). Prima, però, l’Inter dovrà fare chiarezza sui suoi piani. Nel giro di 48 ore verranno definite le strategie, anche con Simone Inzaghi, in vista della prossima stagione. Dybala aspetta l’Inter, ma anche Marotta aspetta la conferma che il suo colpo – partito da lontano – possa andare in porto. Tutto pronto per l’annuncio?