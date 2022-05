Ranocchia ci mette la faccia nei saluti ma non sarà l’unico: addio Inter per 6

Ranocchia lascia l’Inter dopo un decennio ma non sarà l’unico a fare spazio in rosa in vista della prossima stagione. Il 30 giugno 2022 sarà l’ultimo giorno nerazzurro per tanti, anche se alcuni potrebbero aspettare più tempo prima dell’ufficialità. E non c’entra il mercato

IL MOMENTO DEI SALUTI – A fine partita, quindi a fine stagione, Andrea Ranocchia ha ufficializzato il suo addio all’Inter dopo oltre dieci anni. Ed è apprezzabile il fatto che ci abbia messo la faccia. L’ex capitano nerazzurro, però, non sarà l’unico a dire addio nelle vesti di calciatore. A fine stagione saluteranno anche Aleksandar Kolarov (vedi focus), che magari resterà in altra veste, e Matias Vecino, in uscita a parametro zero. E ovviamente non ci sarà futuro all’Inter per Felipe Caicedo, a cui Simone Inzaghi in Inter-Sampdoria ha solo regalato la passerella di addio a San Siro prima del fine prestito. L’addio di questi tre è certo come quello di Ranocchia. Nelle prossime ore, invece, si deciderà il futuro di Ivan Perisic (vedi articolo). L’esterno croato potrebbe essere il quinto, ma l’Inter spera ancora di riuscire a trattenerlo grazie all’ultima proposta di rinnovo contrattuale.

GLI ALTRI IN BILICO – Il 30 giugno 2022 è data di scadenza per tanti ma non per tutti. Sarà separazione – in anticipo sulla tabella di marcia – anche con Arturo Vidal e probabilmente Alexis Sanchez, sebbene la situazione dell’attaccante cileno sia anche più complicata rispetto al centrocampista. Per entrambi potrebbe servire più tempo per far quadrare tutti i conti della buonuscita. I due cileni completeranno il sestetto pronto a dire addio all’Inter. Quello di Andrei Radu, invece, potrebbe essere solo un arrivederci. Almeno in estate… Il dodicesimo è destinato a un prestito, anche se difficilmente farà ritorno all’Inter nel 2023. A differenza di Ranocchia, invece, il capitano Samir Handanovic rinnoverà. E lo stesso dovrebbero fare il terzo portiere Alex Cordaz e il jolly difensivo Danilo D’Ambrosio, pronti a completare la rosa anche nella prossima stagione.