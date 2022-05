Zanetti ringrazia Ranocchia: «Vero simbolo di interismo per anni! L’Inter…»

Zanetti saluta in maniera ufficiale Ranocchia, arrivato al capolinea della sua storia nerazzurra da calciatore. L’ex capitano e attuale Vice-President dell’Inter elogia il numero 13 nerazzurro per la sua lunga carriera interista

SIMBOLO DI INTERISMO – L’addio di Andrea Ranocchia (vedi dichiarazioni) all’Inter è praticamente ufficiale, anche se il contratto scadrà solo il 30 giugno 2022. A salutare l’ex capitano nerazzurro con parole sentite è il suo storico predecessore, il Vice-President Javier Zanetti: “Andrea, in questi anni sei stato un vero simbolo di interismo. In campo e fuori. Una parola buona per tutti, la capacità di essere sempre pronto, tanti momenti indelebili. L’Inter sarà sempre casa tua, con l’affetto e il rispetto degli interisti. Grazie, Andrea Ranocchia!”.

Questo il messaggio pubblicato da Zanetti attraverso i propri account social, nello specifico Twitter.