Dumfries, chi si rivede! Abbondanza per Inter-Juventus

Dopo l’assenza dal campo in seguito alla gara contro il Verona, Denzel Dumfries è tornato in campo nella mezz’ora finale della trasferta sul campo della Fiorentina. Con il suo rientro, aumenta l’abbondanza a destra in vista di Inter-Juventus.

CAMBIO DA VALUTARE – Ora che anche Denzel Dumfries è tornato a disposizione, per Simone Inzaghi aumenta l’abbondanza di scelte sulla destra. In tal senso resta da valutare chi partirà da titolare sulla fascia, con l’olandese che può andare a insidiare Matteo Darmian proprio in quel ruolo. Dumfries garantirebbe sicuramente di più in fase di spinta, aumentando la pericolosità delle incursioni da destra. Il fatto che dopo tre partite non giocate (Monza, Lazio e Napoli) abbia disputato soltanto 30 minuti, rende però il tutto ancora da valutare.

Inter-Juventus, con Dumfries abbondanza a destra: Inzaghi ragiona

DISPONIBILI – Il fatto però di avere un Dumfries pronto a scendere nuovamente in cambio è una buonissima notizia. Tanta, infatti, la disponibilità a destra in vista di Inter-Juventus e non solo. Oltre al già citato Darmian, ricordiamo anche il tanto atteso Tajon Buchanan, che non ha ancora esordito in maglia nerazzurra e difficilmente lo farà in Inter-Juventus. Senza contare la difesa, con il ruolo di braccetto di destra ben coperto da Benjamin Pavard e Yann Bisseck. Tutti ragionamenti che Inzaghi farà in settimana, valutando passo passo le condizioni di Dumfries e non solo.