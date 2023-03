Dumfries, nazionale per rilanciarsi: valore da recuperare

La chiamata in nazionale per Denzel Dumfries può essere un’ulteriore occasione di rilancio dopo le ultime brutte prestazioni con la maglia dell’Inter. Già a partire da stasera, in una sfida tutt’altro che semplice contro la Francia.

OCCASIONE DI RILANCIO – Con la maglia dell’Olanda, Denzel Dumfries può provare a recuperare alcune delle sue certezze che sembra aver perso nelle ultime uscite in maglia Inter. L’esterno destro della squadra di Simone Inzaghi ultimamente ha tutt’altro che brillato e si è dimostrato lontano parente del giocatore che la scorsa stagione, specialmente nella seconda parte, ha fatto vedere ottime cose. La paura in casa nerazzurra è che Dumfries stia perdendo tutto il suo valore di mercato e ogni occasione di un possibile rilancio è sicuramente ben vista.

SFIDA COMPLICATA – Questa sera Dumfries potrà affrontare un avversario sicuramente tutt’altro che abbordabile come la Francia. Una partita difficile e di alto livello che può essere anche la vera occasione di rilancio per il giocatore. Una buona prestazione questa sera aiuterebbe sicuramente sul piano mentale, ma anche sui piani che Simone Inzaghi ha per lui. Non dimentichiamo infatti che soltanto l’infortunio di Milan Skriniar con conseguente spostamento in difesa di Matteo Darmian hanno permesso a Dumfries di tornare titolare. Con Raoul Bellanova a scalpitare – come nel finale della gara contro la Juventus – ora l’olandese è a un altro crocevia. Con la nazionale come occasione.