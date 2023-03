Zazzaroni: «Acerbi e Toloi giocano a tre! Barella altalenante e nervoso»

Ivan Zazzaroni, Direttore del Corriere dello Sport, sul quotidiano romano ha analizzato la partita di alcuni giocatori dell’Italia contro l’Inghilterra, compresi Francesco Acerbi e Nicolò Barella ieri titolari.

IL COMMENTO – Ivan Zazzaroni parla così delle prestazioni degli azzurri, in particolare i due dell’Inter: «La coppia centrale formata da Toloi e Acerbi non trova riscontri in campionato: giocano entrambi a tre, ma non è solo questo il problema. Barella è altalenante e nervoso nell’Inter delle nove sconfitte su 27».

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni