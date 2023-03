Lukaku, altri minuti nelle gambe con il Belgio: l’Inter osserva

Nella sfida di questa sera tra Belgio e Svezia, Romelu Lukaku è tra i possibili titolari nella sua formazione (vedi articolo). Un’importante occasione per mettere altri minuti nelle gambe e proseguire nel suo percorso di recupero della miglior condizione fisica. L’Inter osserva.

POSSIBILE TITOLARE – Romelu Lukaku dovrebbe partire da titolare al centro dell’attacco nel Belgio che questa sera affronterà la Svezia di Zlatan Ibrahimovic. Un’altra occasione per il numero 90 nerazzurro di mettere minuti nelle gambe e di continuare con il recupero della sua miglior condizione fisica. Lukaku ha anche molto da farsi perdonare nella sua nazionale, dopo la serie di occasioni divorate nella sfida che al Mondiale ha visto i diavoli rossi venire eliminati dalla Croazia. Insomma, tante motivazioni per l’attaccante per mostrare una solida prestazione. Con gli attenti occhi dell’Inter e di Simone Inzaghi su di lui.

CHANCE NERAZZURRA – Se Romelu Lukaku farà bene con il Belgio, sicuramente saliranno anche le sue quotazioni per tornare titolare fisso anche nell’Inter. Al momento Simone Inzaghi non lo valuta pronto per novanta minuti ogni tre giorni. Ma se arriverà un messaggio diverso dagli impegni con la nazionale, allora potranno arrivare anche più minuti in maglia nerazzurra. Sia in campionato che in Champions League, dove nel doppio confronto con il Porto è stato Edin Dzeko a partire titolare. Ora la palla passa a Lukaku, che con il Belgio può ora costruirsi una chance tutta nerazzurra.