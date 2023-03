Svezia-Belgio, Lukaku sfida Ibrahimovic! Le probabili – CdS

Svezia-Belgio è in programma questa sera. Il match vedrà affrontarsi Lukaku e Ibrahimovic, stelle di Inter e Milan e delle rispettive nazionali

SFIDA – Questa sera andrà in scena Svezia-Belgio. La sfida, valida per il girone di qualificazione ad Euro 2024, vedrà affrontarsi Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic rivali anche in Serie A. Sul belga dell’Inter, questa sera, graveranno le spalle dell’attacco dei “Red Devils”.Di seguito le probabili formazioni della gara secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

SVEZIA (4-4-1-1): Olsen; Holm, Hien, Lindelof, Augustinsson; Claesson, Olsson, Karlstrom, Forsberg; Kulusevski; Isak. C.t.: Andersson

BELGIO (4-3-3): Courtois; Meunier, Vertonghen, Faes, Castagne; Onana, De Bruyne, Lavia; Trossard, Lukaku, Carrasco. C.t.: Tedesco

Fonte: Corriere dello Sport