Dumfries grosso dubbio di Inter-Lazio: una valutazione per Inzaghi

Il dubbio forse principale di Inter-Lazio riguarda la fascia destra nerazzurra. Simone Inzaghi valuta quelle che sono le condizioni di Denzel Dumfries in vista della semifinale di Supercoppa Italiana, dopo le ultime settimane in cui non è apparso al massimo della forma.

DUBBIO – Denzel Dumfries o Matteo Darmian? Questo il grosso dubbio di Simone Inzaghi in vista di Inter-Lazio di venerdì. L’olandese va valutato giorno per giorno: dopo l’infortunio subito nella trasferta a Napoli, non sembra essersi ripreso del tutto. Tanto da tornare titolare solo nella partita vinta dall’Inter per 2-1 contro il Verona, prima di riaccomodarsi in panchina nella trasferta di Monza. Gara questa, peraltro, che non lo ha visto scendere in campo neanche per un minuto. Dumfries non era infatti al meglio e adesso bisogna capire quelle che sono le sue condizioni fisiche in vista della semifinale di Supercoppa Italiana. Valutando ogni possibile rischio, considerando il periodo caldissimo che attende i nerazzurri con le trasferte in casa di Fiorentina e Roma, intervallate dallo scontro diretto in casa con la Juventus.