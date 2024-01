Dumfries, in Inter Lazio altra esclusione: condizioni da valutare

Dopo l’infortunio nella trasferta contro il Napoli, Denzel Dumfries ha di fatto giocato uno scampolo contro il Genoa, poi contro il Verona, prima di tornare nuovamente in panchina contro Monza e Lazio. Condizioni da valutare per la finale di Supercoppa Italiana che l’Inter affronterà lunedì.

SCELTE – Lascia qualche dubbio la gestione di Denzel Dumfries nelle ultime settimane. Titolare imprescindibile dell’Inter a inizio stagione, l’olandese è andato in calando, causa anche l’infortunio muscolare nella gara di campionato contro il Napoli. Da allora, l’esterno ha giocato uno scampolo di partita contro il Genoa, prima di tornare in campo da titolare contro il Verona. Poi, di nuovo l’esclusione. Prima contro il Monza a causa della condizione non al 100%, poi anche in Inter-Lazio di Supercoppa Italiana. Insomma, Dumfries manca regolarmente in campo da diverso tempo, con qualche pensiero che porta anche alla sua situazione contrattuale: a un anno e mezzo dalla scadenza manca ancora un accordo tra lui e la società, anche a causa di richieste ritenute non congrue. Può centrare anche questo nella sua gestione? Difficile da credere, visti gli obiettivi della squadra di Simone Inzaghi. Che ha bisogno di tutti i suoi giocatori al massimo della forma. A partire dalla finale di lunedì contro il Napoli.