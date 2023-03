Dumfries, c’è un Inter-Juventus da riscattare. E non solo

Denzel Dumfries è uno degli undici giocatori che questa sera scenderà in campo da titolare per Inter-Juventus. Una scelta abbastanza obbligata vista l’emergenza in difesa. L’olandese avrà la possibilità di riscattare l’errore nella gara della scorsa stagione e non solo.

ERRORE DA RIMEDIARE – In occasione di Inter-Juventus di questa sera, Denzel Dumfries ha ancora qualcosa da farsi perdonare. Nello specifico l’errore che, la scorsa stagione, impedì nel finale ai nerazzurri di conquistare la vittoria. Proprio l’olandese, infatti, causò il rigore con cui i bianconeri pareggiarono 1-1 nella gara di San Siro. Un errore dopo il quale piovvero le critiche su Dumfries che però, dopo quella gara, trovò la mentalità giusta per reagire e mettere in campo le sue qualità nelle partite a seguire.

OCCASIONE – Questa sera Denzel Dumfries sarà in campo da titolare, vista la defezione di Milan Skriniar che costringerà ancora una volta Matteo Darmian ad agire come terzo difensore di destra. Proprio come contro il Porto, l’olandese sarà sotto esame. È il momento di alzare l’asticella e aumentare il livello delle prestazioni in campo che fin qui, in questa stagione, non si sono sicuramente attestate su degli standard sufficienti. Proprio come la stagione scorsa, Inter-Juventus è dunque un crocevia per la stagione di Dumfries. Che da questa sera può tornare a reagire.