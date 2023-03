Inter-Roma Primavera 2-2: il tabellino della 24ª giornata di Campionato

Il tabellino della ventiquattresima giornata di Campionato Primavera 1 dove si sono affrontate e Inter e Roma, match finito 2-2 (vedi report).

ALL’ULTIMO – L’Inter Primavera sfiora la vittoria contro la Roma. La distanza in classifica tra le due formazioni oggi non si è notata, con una grande prestazione di entrambe le squadre. I nerazzurri partono bene con il gol di Pio Esposito nel primo tempo. Nel secondo tempo Riccardo Pagano segna l’1-1 con un gol fantastico su punizione. Il pareggio dura appena 2 minuti, Enoch Owusu parte in contropiede e ritrova il vantaggio nerazzurro. La squadra di Cristian Chivu stava già pregustando i 3 punti. Niccolò Pisilli trova invece il gol del 2-2 al 91′ che regala un punto a testa.

INTER-ROMA PRIMAVERA 2-2 – IL TABELLINO

INTER (4-3-3): Botis; Dervishi, Stankovic, Stabile, Pozzi (Pelamatti dal 69′); Akinsanmiro, Grygar (Andersen dal 59′), Kamate (Di Maggio dal 81′); Owusu (22 Curatolo dal 81′), Esposito, Iliev (Zefi dal 59′).

A disposizione: Zamarian, Tommasi, Martini, Kassama, Di Maggio, Sarr, Curatolo, Biral, Di Pentima, Maye.

Allenatore: Cristian Chivu.

ROMA (3-4-2-1): Del Bello; Keramitsis, Silva, Chesti (D’Alessio al 69′); Louakima (dal 45′ Oliveiras), Pisilli, Faticanti, Cherubini; Cassano, Pagano (Bolzan dall’87’); Majchrzak.

A disposizione: Baldi, Razumejevs, Foubert-Joacquemin, Ivkovic, Vetkal, Padula, Pellegrini, Misitano, D’Alessio, Ruggiero, Falasca, Bolzan, Mannini, Golic.

Allenatore: Federico Guidi.

Arbitro: Mario Saia Assistenti: Regattieri – Cravotta

Gol: 23′ Esposito, 60′ Pagano, 62′ Owusu, 91′ Pisilli.

Ammoniti: Stankovic, Kamate (I), Keramistis, Chesti, Pagano, Pisilli (R)

Recupero: 2′ (PT), 4′ (ST).