Inter-Roma Primavera 2-2, Esposito e Owusu riagganciati al 91′

Finisce 2-2 la sfida tra Inter e Roma Primavera. Dopo l’1-0 del primo tempo segnato da Pio Esposito, Owusu trova il gol del 2-1. Al 91′ Pisilli spegne i sogni nerazzurri e fa 2-2.

PRIMO TEMPO – La ventiquattresima giornata del Campionato Primavera è un remake della finale dello scorso anno. Bastano 10 minuti alle due squadre per rendersi pericolose. Dopo un’occasione divorata da Cassano a pochi metri da Nikolaos Botis, i giallorossi prendono una traversa. Cherubini calcia dal limite ma è sfortunato. Al 23′ arriva invece il vantaggio nerazzurro grazie a Pio Esposito. I nerazzurri sfruttano la corsia destra, con Enoch Owusu in giornata che salta regolarmente i difensori giallorossi. Il numero 30 riesce a crossare in mezzo per Esposito che salta più in alto di tutti e porta l’Inter sull’1-0.

SECONDO TEMPO – Nel secondo tempo i giallorossi scendono in campo con solo la vittoria in testa. La Roma parte fortissimo e l’Inter cerca di reggere l’urto come può. Al 60′ arriva una punizione per gli ospiti. Se ne occupa Pagano che trova l’1-1 togliendo la ragnatela dall’incrocio dei pali. Il 10 della Roma arriva a 10 reti in campionato. L’Inter riparte subito dopo in contropiede con il solito Owusu che senza pensarci troppo tira, batte Del Bello e fa il 2-1 che riporta i nerazzurri in vantaggio. Al 68′ Oliveiras impegna Botis con una conclusione velenosa dalla distanza. Le due squadre lottano fino all’ultimo minuto regalando spettacolo. Al 91′ arriva il pareggio della Roma con Pisilli dimenticato da Andersen che rovina la festa nerazzurra. Il numero 8 giallorosso batte Botis e fa 2-2.