Dumfries, in Lazio-Inter faro della manovra offensiva. Cambio inspiegabile

Denzel Dumfries è stato uno dei pochi a salvarsi nella rovinosa sconfitta dell’Inter sul campo della Lazio. L’olandese, faro della manovra nerazzurra, è stato sostituito senza apparenti ragioni da Inzaghi

INSPIEGABILE – In una serata decisamente amara per l’Inter, sconfitta meritatamente dalla Lazio, a far discutere è la gestione dei cambi e della gara di Simone Inzaghi. A pesare di più sono certamente i cambi operati dall’allenatore, frettolosi ed apparentemente inspiegabili. Nel momento di migliore inerzia per l’Inter, fresca di un rocambolesco 1-1, il tecnico ha deciso di togliere dal campo Denzel Dumfries. L’olandese, sino a quel momento, era stato uno dei migliori in campo per i nerazzurri, autentico faro della manovra offensiva: dalla sua corsia, infatti, arrivavano i maggiori pericoli per la difesa dei padroni di casa. Inoltre, il gol dell’1-1, arriva grazie ad un suo rocambolesco colpo di testa, nel mischione selvaggio in area di rigore. Inzaghi avrebbe dovuto cavalcare l’onda lunga dell’entusiasmo scaturita dal gol, puntando ancora sull’olandese: la scelta di sostituirlo per inserire uno spento Darmian farà discutere ancora a lungo.