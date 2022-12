Bellanova gioca d’anticipo per l’eventuale carica vacante! L’Inter tifa per lui

Bellanova è chiamato a dare risposte per meritarsi l’Inter. In estate la fascia potrebbe necessitare di un nuovo padrone. Il club spera in una sua esplosione

RISPOSTE − Il mercato estivo dell’Inter è stato caratterizzato da diversi giocatori presi in prestito con eventuale obbligo o diritto di riscatto. Dal più prestigioso Romelu Lukaku al meno quotato Francesco Acerbi dalla Lazio. In mezzo i due più giovani: Kristjan Asllani e Raoul Bellanova. Proprio quest’ultimo merita una piccola nota di merito. Il laterale destro, classe 2000, è arrivato dal Cagliari con la formula del prestito oneroso a 3-4 milioni di euro e diritto di riscatto fissato intorno a 7-8 milioni. La prima parte di stagione è stata per lui una sorta di rodaggio. Simone Inzaghi ha centellinato i sui minuti vista anche la quasi indispensabilità di Denzel Dumfries e la sicurezza di Matteo Darmian. Ma nel 2023 è chiamato a dare delle risposte: per meritarsi il riscatto dell’Inter serve molto di più.

FUTURO − Nel nuovo anno, Bellanova si giocherà davvero il futuro in nerazzurro. Considerando anche la posizione in bilico di Dumfries, il principale indiziato a lasciare la squadra a fine stagione (vedi articolo). A meno di altri scenari, la fascia destra della prossima annata sarà un rebus per l’Inter. Bellanova dovrà, nel primo semestre, lavorare duramente per sciogliere ogni riserva e convincere allenatore e dirigenza che il prossimo padrone della corsia è già in casa. Lo spera non solo lui ma al contempo anche l’Inter. Viste le difficoltà finanziarie, andare a prendere un erede di Dumfries dal mercato in estate e a cifre contenute (olandese costato solo 15 milioni di euro) potrebbe rivelarsi piuttosto complicato. Bellanova risponda presente!