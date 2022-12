Dumfries per l’attivo in bilancio: la richiesta Inter! Occhio a 2 inglesi − SM

Denzel Dumfries è l’indiziato principale per essere venduto in casa Inter. Su di lui c’è l’interesse di due squadre inglesi. Ma richiesta nerazzurra molto alta

CESSIONE IN VISTA − Claudio Raimondi aggiorna sulla situazione legata a Dumfries: «Al momento mercato fermo per l’Inter a patto di un’offerta monstre per qualcuno. L’indiziato numero uno è Denzel Dumfries. Bisogna comunque arrivare all’attivo di 60 milioni entro giugno 2023. Ci sono Chelsea e Tottenham che non vorrebbero però arrivare a queste cifre. L’Inter lo ha preso a 15 dal PSV Eindhoven». Le sue parole su Sport Mediaset.