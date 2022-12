Smalling per continuare la tradizione Roma-Inter: non c’è due senza tre!

Smalling potrebbe fare lo stesso percorso già compiuto da Dzeko e Mkhitaryan. L’inglese è in scadenza di contratto con la Roma. L’Inter lo ha messo nel mirino

NON C’È DUE SENZA TRE − Smalling sulle orme di Dzeko prima e Mkhitaryan poi? L’Inter nelle ultime stagioni ha attinto molto dalla rosa della Roma per rafforzare la propria squadra. L’ingaggio di Dzeko, nell’estate del 2021, ha avuto un ottimo credito in casa nerazzurra. Il bosniaco andò a sostituire l’allora partente Romelu Lukaku diventando il terminale offensivo della nuova Inter di Simone Inzaghi. Il risultato: due trofei portati a casa – Coppa Italia e Supercoppa Italiana – e 26 gol messi a referto in un anno e mezzo di nerazzurro. Impatto non da meno di Mkhitaryan. L’armeno è arrivato, a differenza di Edin (meno di due milioni sborsati alla Roma), a parametro zero. Il suo rendimento in nerazzurro è salito col passare delle partite, diventando praticamente indispensabile dopo l’infortunio di Marcelo Brozovic. Con Calhanoglu spostato in regia, Inzaghi ha affidato proprio all’ex giallorosso il compito di agire da mezzala mancina. Esame superato alla grande da Mkhitaryan, che ha chiuso il 2022 con l’Inter siglando due gol e un assist in 18 partite complessive.

Smalling, l’Inter c’è

AVANCES − In estate potrebbe fare il salto Roma-Milano anche Smalling. Il difensore inglese si trova nella stessa posizione dell’armeno. Ovvero contratto in scadenza (30 giugno 2023) e in dubbio se continuare in giallorosso o intraprendere una nuova avventura. Sul giocatore sono diversi i corteggiatori: dalla stessa Inter alla Juventus passando per il Tottenham di Conte e addirittura il Toronto di Insigne e Bernardeschi. A Milano ritroverebbe proprio i suoi ex due compagni e andrebbe a rinforzare una difesa, già forte di suo, con Milan Skriniar, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni. Mercato permettendo, soprattutto in riferimento allo slovacco e all’olandese. Entrambi in scadenza. I propositi per un’altra storia giallorossa-nerazzurra ci sono, eccome.