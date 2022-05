Domenica di Serie A: la spinta di San Siro e la speranza Mapei Stadium

Inter e Milan sono appaiate, sono lì, entrambe a un passo dallo scudetto. Le probabilità dicono Milan ovviamente visto che a Sassuolo ha a disposizione due risultati su tre, mentre l’Inter, costretta a vincere, deve appunto sperare. San Siro e Mapei Stadium, destini incrociati in Serie A.

DESTINI – Lo scudetto si decide tutto all’ultima giornata. Milan e Inter si giocano tutto negli ultimi 90 minuti di campionato con i rossoneri che, ovviamente, sono avvantaggiati vista la classifica e l’impegno. Ma l’Inter spera e ci crede. Contro la Sampdoria c’è da vincere e attendere. San Siro sarà la casa dell’Inter per 90 minuti pronta a ribollire per ogni folata nerazzurra. Il Mapei Stadium invece sarà la tana del nemico, il luogo in cui si potrebbe concretizzare la festa rossonera. Due stadi che si incrociano, due destini legati. L’asse Milano-Reggio Emilia sarà caldissima e non solo per le alte temperature.