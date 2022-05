Dzeko, con il Cagliari altra prova incolore. Serve un nuovo partner?

L’Inter ha bisogno dei tre punti contro la Sampdoria per poi sperare in un ko del Milan a Sassuolo per vincere lo scudetto. Contro il Cagliari, al fianco di Lautaro Martinez, è partito Edin Dzeko con il bosniaco un’altra volta sottotono.

PARTNER – Per il prossimo anno serve un nuovo partner d’attacco a Lautaro Martinez? Probabilmente sì. Edin Dzeko non sembra più avere lo smalto di una volta e nella prima parte di stagione ha vissuto una seconda giovinezza in maniera straordinaria. Il problema? Che Dzeko ha l’età molto avanzata e poter competere sui tre fronti è impossibile per uno come lui. Quest’anno Dzeko è stato chiamato agli straordinari e forse per questo è calato. Centellinando meglio le energie, potrebbe invece ancora essere determinante.