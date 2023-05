Dimarco, ottimi numeri contro il Milan: oggi può essere decisivo

Manca sempre meno alla semifinale di ritorno in Champions League tra Inter e Milan. All’andata i nerazzurri hanno disputato una grande partita con Federico Dimarco a distinguersi come uno dei migliori in campo. L’esterno italiano quest’anno ha dimostrato di avere un grande affinità con i derby e questa sera potrebbe essere una delle armi vincenti di Simone Inzaghi.

OTTIMI NUMERI − Questa sera si svolgerà l’ultimo atto dell’Euroderby tra Inter e Milan. Nel match di andata i nerazzurri hanno dato prova di essere in un ottimo momento di forma riuscendo a imporsi per 0-2. Tra i migliori c’è stato sicuramente Federico Dimarco che in questa stagione si è spesso reso protagonista di giocate decisive nelle gare contro i rossoneri. In finale di Supercoppa ad esempio l’esterno azzurro ha siglato il primo dei tre gol che hanno permesso all’Inter di alzare il trofeo. Invece nel primo dei due incontri in Champions League ha fornito l’assist del definitivo 0-2 a Henrikh Mkhitaryan. Ovviamente le sue grandi qualità tecniche sono la prima causa di queste ottime prestazioni nei derby. Però un’altra motivazione potrebbe derivare dall’attaccamento che Dimarco ha per la maglia nerazzurra.

FATTORE DECISIVO − Il numero 32 dell’Inter è cresciuto nelle giovanili nerazzurre e sente questa partita più di tutti i suoi compagni. Per questo motivo Dimarco quando vede il Milan ci mette sempre il cento per cento di se stesso. Questo fattore potrebbe rivelarsi decisivo anche in questa gara di ritorno, con Simone Inzaghi che potrebbe sfruttarlo come arma per dare ancora più convinzione al resto della squadra. Inoltre se si vanno ad analizzare i precedenti derby si può notare la cattiveria e la concentrazione con cui lui difende e attacca sulla fascia sinistra. Peculiarità che hanno spesso messo in grade difficoltà Davide Calabria e la retroguardia rossonera su quel lato.