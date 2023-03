Dimarco in campo dal 1′ con il Lecce? Gosens unica nota lieta a Bologna

Dimarco nella sfida di campionato persa dall’Inter contro il Bologna era fuori per infortunio (vedi ultime novità). Al posto dell’esterno italiano ha giocato Gosens, una delle poche note positive al Dall’Ara. Inzaghi torna alle origini o riconferma il tedesco?

STAFFETTA? – Federico Dimarco, si sa, è fondamentale per l’Inter di Simone Inzaghi che al Dall’Ara contro il Bologna è incappata nella settimana vittoria in campionato. L’esterno nerazzurro era fuori per infortunio ma secondo le ultime da Appiano Gentile le chance di rivederlo già domenica contro il Lecce sono elevate. Dimarco già da diverse settimane stava stringendo i denti e aveva bisogno di fermarsi, al suo posto si è visto Robin Gosens che contro i rossoblù di Thiago Motta è stata una delle pochissime note liete. Con il ritorno di Dimarco il tedesco andrà a sedersi nuovamente in panchina?

Dimarco subito in campo contro il Lecce? Gosens ha bisogno di minutaggio e fiducia

Domenica alle 18 a San Siro arriva il Lecce di Marco Baroni, una squadra che certamente non ha nulla da perdere e che da neopromossa sta facendo molto bene, anche oltre le aspettative. La sfida è molto più importante per l’Inter che per i salentini perché la corsa Champions League non aspetta e un altro stop potrebbe essere pericoloso. Va da sé che Inzaghi si affiderà al suo miglior undici: Dimarco ci sarà subito dal 1′ oppure Gosens può permettere all’italiano di recuperare con calma? L’ex Atalanta ha bisogno di continuità e dopo Bologna una riconferma non sarebbe scandalosa. Tra qualche giorno ne sapremo di più.