Infortunati Inter: due lavorano per recuperare, per Correa invece… – SM

Contro il Bologna, Simone Inzaghi ha dovuto fare a meno di Dimarco e Skriniar. L’Inter è al lavoro per recuperarli entrambi in vista della sfida contro il Lecce.

RECUPERI – L’Inter punta ad avere la rosa al completo per invertire la rotta il prima possibile. Secondo Sport Mediaset, in due stanno lavorando al recupero: «Questa mattina è cominciata l’operazione recupero di Federico Dimarco e Milan Skriniar. L’obiettivo è averli entrambi contro il Lecce a San Siro. Per Joaquin Correa invece si naviga a vista ma i tempi saranno sicuramente più lunghi». Per l’attaccante argentino si tratta dell’ennesima stagione lontana dai campi dopo l’anno scorso.