Elmas: «Napoli a +18 dall’Inter? Tante gare difficili da giocare, concentrati»

Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, ha parlato della grande stagione degli azzurri. Ad oggi la distanza dall’Inter seconda è di 18 punti. Ma il macedone non vuole distrazioni. Le sue parole su Radio Kiss Kiss Napoli

NO TRIONFALISMI − Napoli distante dall’Inter seconda ben 18 punti, ma Elmas non vuole parlare già di Scudetto vinto: «Ci sono tante partite da giocare e dobbiamo pensare partita dopo partita ed essere concentrati, giocando il nostro calcio. Abbiamo fatto già una cosa bellissima, ma dobbiamo tenerla fino alla fine. Abbiamo partite ancora difficili, ma sappiamo che dobbiamo fare bene. Siamo forti, ma giochiamo come squadra, quando tutti hanno la stessa grinta, voglia, tutti corrono per la squadra allora anche in 10 o pure in 9 diventa più facile ed è incredibile».