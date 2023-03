Milan, incontro Cardinale-Sala sul nuovo stadio: Inter coinvolta. Il punto

La questione stadio di Inter e Milan tiene banco a Milano e a Palazzo Marino. Dopo che il club rossonero ha ufficializzato la volontà di fare il proprio stadio nell’area dell’Ippodrono La Maura, quello nerazzurro ha risposto che il piano A rimane sempre il nuovo San Siro con il Milan ma in alternativa c’è anche un piano B in un’area poco fuori città (vedi dichiarazioni Antonello). Oggi alle 18 va in scena un incontro molto importante tra Cardinale e Sala, come rivelato da Sportitalia

INCONTRO – Inter e Milan abbandonando l’idea di un nuovo San Siro insieme per costruire ognuna il proprio stadio in aree diverse? A quanto pare l’idea è quella, anche se il club nerazzurro ha sottolineato che la prima ipotesi rimane sempre quella di uno stadio in comune sempre nell’area del Meazza. Il Milan però ha ufficializzato la volontà di costruire il proprio stadio nell’area dell’Ippodromo La Maura e l’Inter ne ha preso atto, rilanciando con un piano B in un’area fuori città. Intanto alle 18 odierne andrà in scena un incontro fondamentale tra il sindaco Giuseppe Sala e il proprietario dei rossoneri Gerry Cardinale. Per ovvi motivi anche l’Inter è spettatrice coinvolta.