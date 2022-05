Dimarco, finale in crescendo. Il ragazzo tutto interista ora vuole lo scudetto

L’Inter vuole vincere lo scudetto, ci sono due giornate e il discorso è ancora tutto aperto. In questo finale di stagione sta facendo molto bene Federico Dimarco con il ragazzo dal dna nerazzurro che ora vuole lo scudetto.

VOGLIA – L’Inter ora ha gli ultimi due appuntamenti della stagione: la trasferta di Cagliari e l’impegno casalingo contro la Sampdoria. Protagonista di questo finale di stagione è Federico Dimarco che contro la Juventus in Coppa Italia è entrato e cambiato volo alla partita. In generale, dopo una fase centrale un po’ difficile, Dimarco si è ripreso l’Inter a suon di ottime prestazioni reinventandosi come terzo centrale di difesa e sfruttando l’assenza di Bastoni. Ora Dimarco vuole vincere il terzo trofeo dell’anno e lo vuole fare visto il suo amore per l’Inter. Inzaghi deve affidarsi a lui e alla sua voglia.