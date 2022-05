Ceballos, addio in vista? Inter gradirebbe e le immagini social stuzzicano

L’Inter ha vinto la sua ottava Coppa Italia della storia battendo 4-2 la Juventus. Mancano ora due partita di Serie A e poi sarà tempo di calciomercato. Un nome che era rimbalzato in passato è stato Dani Ceballos.

IMMAGINI – Delle immagini abbastanza enigmatiche quelle di Dani Ceballos. Il centrocampista del Real Madrid infatti, come riporta il quotidiano spagnolo Marca, ha postato sui suoi profili social delle immagini di un trasloco. Marca pensa a un possibile indizio di addio in vista con l’Inghilterra che lo segue con attenzione. Ma non solo. Nelle settimane scorse anche l’Inter e Inzaghi avevano espresso il gradimento per il giocate (vedi articolo). Tutto è in divenire, vedremo.