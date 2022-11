De Vrij, rinnovo con l’Inter a rischio? Strategia imperfetta ma chiara

Stefan de Vrij e l’Inter potrebbero separarsi la prossima estate. Il centrale olandese ha il contratto in scadenza a giugno 2023, e la dirigenza nerazzurra nutre più di qualche dubbio sul rinnovo.

AL TRAMONTO – La storia di Stefan de Vrij all’Inter sembra sempre più vicina alla conclusione. Il contratto del centrale olandese coi nerazzurri scade il prossimo giugno, e al momento il rinnovo non sembra una priorità per la dirigenza. E sul tavolo delle (non) trattative pesano soprattutto gli ultimi mesi del numero 6. Che è ben lontano dalla sua miglior versione, mostrata nel biennio 2019-21 sotto la guida di Antonio Conte. E anche in questa prima parte di stagione è stato spesso vittima di errori di disattenzione che sono costati più di qualche gol alla difesa dell’Inter. Ma sono motivi sufficienti per negare il rinnovo a de Vrij?

La strategia dell’Inter sui rinnovi (che penalizza de Vrij)

SOSTENIBILITÀ – L’obiettivo dell’Inter, a lungo decantato in prima persona da Giuseppe Marotta, è chiaro. Si punta alla sostenibilità economica nel medio termine. Ciò significa che il monte ingaggi non dovrà esplodere, a costo di ridurre la qualità della rosa nerazzurra. E questo porta a valutare con estrema attenzione i rinnovi di contratto. Che in alcuni casi potranno tradursi in uscite a parametro zero, come avverrà con ogni probabilità nel caso di Dalbert, fermo ai box dall’estate e con zero possibilità di rimanere nerazzurro dopo il 30 giugno 2023. Diverso è invece il caso di de Vrij (e altri profili attualmente in scadenza).

STRATEGIA IMPERFETTA – Le prestazioni degli ultimi dieci mesi di de Vrij con l’Inter sono state tutto tranne che ottime. Ne è consapevole la società, probabilmente lo pensa anche Simone Inzaghi, e forse anche de Vrij non lo nasconde a se stesso. E rinnovare un giocatore in questa situazione (personale e societaria) porta a obiettivi diversi tra club e tesserato. La società punterà infatti ad una riduzione dell’ingaggio, che attualmente si attesta a 3,8 milioni di euro a stagione. De Vrij punterà invece a strappare l’ultimo contratto “grosso” della carriera, essendo ormai giunto a 30 anni. Nel caso in cui l’olandese accettasse di ridursi lo stipendio, le trattative per il rinnovo potrebbero sicuramente accelerare. Garantendo così al reparto arretrato di mantenere uno dei punti fissi delle ultime stagioni, nonché una risorsa sostanzialmente integra e col ritmo gara ancora nelle gambe. Certo è che, come per Milan Skriniar, si poteva forse evitare di arrivare a sette mesi dalla scadenza a fare certi ragionamenti. Anche in questo caso, sembra esserci una mancanza di programmazione, che rischia di compromettere l’eventuale ricambio generazionale nell’organico.