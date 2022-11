De Vrij, rinnovo non scontato! Inter punta due difensori per sostituirlo – TS

Stefan de Vrij ha il contratto in scadenza a giugno del 2023. Il rinnovo con l’Inter, secondo Tuttosport, non è scontato. I nerazzurri puntano a due difensori per sostituirlo

RINNOVO – Stefan de Vrij potrebbe non rinnovare il suo contratto con l’Inter. Secondo Tuttosport al momento fra le parti vi è una situazione di stallo. Il rendimento dell’olandese, nel 2022, ha deluso le aspettative: al calciatore, che guadagna 4,2 milioni netti, verrà proposto un prolungamento con ingaggio ridotto. Ma non è detto che si arrivi ad un accordo. In caso di fumata nera, l’Inter ha già in mente due possibili sostituti: Rodrigo Becao dell’Udinese ed Evan N’Dicka dell’Eintracht Francoforte. Il primo, pupillo di Ausilio, può essere acquistato dai friulani ad una cifra vicina ai 10-12 milioni. Il francese di proprietà della squadra tedesca, ha il contratto in scadenza e fa gola a numerose squadre. Il suo arrivo potrebbe essere anticipato a gennaio qualora l’Eintracht chiedesse Gosens come contropartita.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini